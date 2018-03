Fla vence Flu e Edílson é artilheiro Com a conquista antecipada do returno do Campeonato Carioca pelo Vasco, no sábado, a vitória do Flamengo, por 2 a 0, sobre o Fluminense, hoje, no Maracanã, somente serviu para o atacante Edílson se isolar na artilharia da competição, com 14 gols. Um dos clássicos de maior tradição do Brasil, a partida teve raros momentos de bom futebol. Para preservar seus jogadores, o técnico do Flamengo, Zagallo, escalou uma equipe formada, em sua maioria, por reservas. O zagueiro Gamarra e o meia Petkovic, por exemplo, foram poupados. Em seus lugares, atuaram respectivamente por Fernando e Reinaldo. Com três atacantes, Edílson, Reinaldo e Roma, o Flamengo criou mais oportunidades de gol. Aos 37 minutos, o meia Beto cobrou uma falta, da entrada da área, pela direita, e inaugurou o placar. O Fluminense poderia ter saído na frente do placar, mas o juiz Jorge Rabello não marcou um pênalti do zagueiro Fernando sobre o atacante Magno Alves. O atacante Asprilla voltou, após um mês se recuperando de uma artroscopia no joelho direito, e não teve boa atuação. No segundo tempo, o técnico Valdir Espinosa substituiu Asprilla por Alex. O Flamengo não diminuiu seu ritmo e, aos 12 minutos, o goleiro Murilo cometeu pênalti em Edílson. O próprio atacante rubro-negro cobrou e fez o segundo gol do time, dois minutos depois. Após o segundo gol, o Fluminense ainda tentou inverter a desvantagem em chutes dos atacantes Agnaldo e Magno Alves, mas o goleiro Júlio César os defendeu.