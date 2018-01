Fla vence Friburguense de virada Na despedida do meia Juninho Paulista, o Flamengo venceu o Friburguense por 3 a 2, de virada, neste sábado, em Édson Passos, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Juninho marcou o segundo gol da vitória e amanhã se apresenta à seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Depois do Mundial, ele deve seguir direto para o Atlético de Madrid, que é dono de seu passe. O Friburguense começou bem a partida e desperdiçou uma grande chance de abrir o placar aos 3 segundos do primeiro tempo, com o atacante Ziquinha. Aos 10, o goleiro Júlio César derrubou Ziquinha dentro da área e o árbitro Wagner dos Santos Rosa marcou pênalti. Sérgio Gomes cobrou e fez 1 a 0. Em desvantagem no placar, o Flamengo reagiu e conseguiu o empate aos 21 minutos, com o gol do atacante Leandro Machado, aproveitou de cabeça um cruzamento do lateral-esquerdo Athirson. A virada aconteceu aos 41, quando o atacante Andrezinho tocou para Juninho Paulista marcar seu 13º gol com a camisa do clube, em 24 partidas disputadas. No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo e o controle do jogo, ainda mais depois da expulsão do volante Gedeil, do Friburguense. Aí, aos 7 minutos, o atacante Andrezinho chutou forte de esquerda, de dentro da grande área, e fez 3 a 1. O Friburguense ainda marcou mais um, aos 9 minutos, com Sérgio Gomes, mas não conseguiu empatar.