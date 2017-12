Fla vence o Paraná com gol no final Com um gol de Obina nos acréscimos o Flamengo venceu o Paraná por 1 a 0 na tarde deste domingo e agora respira aliviado no Campeonato Brasileiro. A vitória foi justa pelo que as duas equipes mostraram em campo e o Flamengo, com essa vitória aos 47 minutos do segundo tempo, subiu para a 14ª posição com 51 pontos. O Paraná, em 8º, continua com 58 pontos. O Flamengo entrou com mais vontade na partida. Joel Santana colocou sua equipe à frente e somente no primeiro tempo o time acertou duas bolas na trave. O Paraná, que busca sua vaga na Copa Sul-Americana estava apático em campo. No segundo tempo, Obina entrou e deu mais movimentação ao time, que buscava com Renato e Fellype Gabriel, suas melhores opções, chegar ao primeiro gol. O Paraná, acuado, esperava o final da partida. Depois de insistir muito, os cariocas chegaram ao gol. Aos 47 minutos, Obina dominou uma bola sem receber combate e arriscou de longe. Ela entrou no canto esquerdo de Flávio e decretou o placar da partida. Para o atacante Sandro, o Paraná não teve a atenção necessária. "Perdemos em um lance que faltou atenção, não podemos desligar no final da partida", disse.