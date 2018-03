Fla vence Vitória-BA e pega Cruzeiro O Flamengo se classificou nesta quarta-feira para a semifinal da Copa dos Campeões, ao derrotar o Vitória por 2 a 1 no Estádio Castelão em Fortaleza. A partida foi muito disputada e o Rubro-Negro só garantiu a vitória no final com um belo gol do lateral-esquerdo Athirson. O primeiro tempo começou muito disputado, com as duas equipes se estudando. A primeira boa oportunidade aconteceu aos 19 minutos quando a zaga do Flamengo falhou e o atacante Aristizabal chutou para fora. O Flamengo pouco atacava e somente aos 43 minutos conseguiu o gol. Athirson tabelou com o meia Juninho Paulista e tocou para o atacante Liédson. O jogador chutou da entrada da área, abrindo o placar. No segundo tempo, logo aos 6 minutos o lateral-direito Alessandro cruzou, Liédson ajeitou e Juninho Paulista chutou para uma boa defesa do goleiro Jean. Aos 15, o meia Fernando cobrou uma falta e o zagueiro Marcelo Heleno desviou, empatando a partida. Aos 43 minutos, quando tudo indicava que a partida iria para as penalidades, Athirson arriscou de fora da área, fazendo um belo gol. O Vitória ainda teve uma oportunidade para empatar o jogo após cobrança de falta, mas o volante Jorginho tirou em cima da linha.