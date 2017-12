Fla: vitória para fugir da ameaça Para o técnico Joel Santana, a partida desta quarta-feira, contra o Fortaleza, passou a ser a mais importante do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Uma vitória do time rubro-negro praticamente o livrará do risco de rebaixamento, que era considerado muito alto duas semanas atrás. ?Agora que veio a recuperação não podemos dar brecha para nenhuma surpresa. A vitória nos deixará bem próximos do nosso objetivo?, disse. O jogo vai ser disputado no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador e a diretoria do Flamengo espera que o estádio esteja lotado. A venda dos ingressos começou nesta segunda-feira, no Maracanã. Joel Santana está invicto no comando da equipe: conseguiu trës vitórias e dois empates fora de casa em cinco partidas. Para enfrentar o Fortaleza, o Flamengo vai poder contar com Júnior, que cumpriu suspensão no empate com a Ponte Preta. Nesta terça, o Flamengo completa 110 anos e um bolo será oferecido na sede da Gávea.