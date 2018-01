Fla volta com Lopes e sem Liédson Os jogadores do Flamengo se reapresentaram hoje e a única novidade no elenco continua sendo o meia Lopes, que estava no Palmeiras. A diretoria rubro-negra ainda tenta a contratação de um atacante e espera anunciar o nome de Christian na próxima semana. Outra opção é Guilherme que deixou o Corinthians e não deve retornar ao Atlético-MG. O atacante Liédson, instruído por seus procuradores, não compareceu no clube. Ele ainda não renovou contrato já que Flamengo e Prudentópolis - clube dono do passe do jogador - ainda não chegaram num acordo. Os dirigentes rubro-negros prometem pagar a primeira de duas parcelas no valor de R$ 150 mil, na próxima segunda-feira, e assim garantir o atleta até junho. Em relação ao retorno do volante Vampeta, a diretoria do Flamengo insiste em negociá-lo para obter algum dinheiro. O técnico Evaristo de Macedo esclareceu que o jogador deve se apresentar no dia 6 de janeiro, já que ainda pertence ao clube. O treinador pretende contar com o atleta no elenco, mas que a decisão final será dos dirigentes rubro-negros.