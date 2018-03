Fla vota impeachment de presidente Edmundo Santos Silva pode se transformar nesta segunda-feira no primeiro presidente a ser afastado do cargo na história de mais de 100 anos do Flamengo. Acusado de desvio de dinheiro e fraude contábil, o Conselho Deliberativo do clube deverá votar logo mais à noite um pedido de impeachment do dirigente. Investigado pela CPI, Santos Silva é acusado de irregularidades na transação de jogadores e no contrato com a empresa de marketing esportivo, ISL, que faliu em 2001. O dirigente se defende das acusações e diz que o pedido de impeachment nada mais é que uma tentativa de ?golpe? articulada pela oposição.