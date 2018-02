Fla x Flu: 40 mil em fila por ingressos Em quatro horas de confusão se esgotaram nesta quinta-feira os primeiros 30 mil ingressos à decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, no domingo. A disputa por uma das entradas do clássico foi marcada por um tumulto generalizado, empurrões, brigas, que começou no início da manhã e até a Polícia Militar se envolveu no confronto. Em uma cena que se tornou comum no Rio, desde o início da promoção "Gol de Placa", onde as entradas são trocadas por notas fiscais no valor total de R$ 50,00, acrescidas de R$ 1,00, cerca de 40 mil pessoas amanheceram na porta do Maracanã para assegurar um lugar no tradicional clássico. A extensa fila, que dava voltas ao redor do estádio, começou a ser formada no final da noite de quarta-feira. Antes do início da venda de ingressos, empurrões e brigas entre torcedores eram algo comum. E, para a situação não se agravar, às 8h30, as bilheterias foram abertas, 30 minutos antes do previsto. Após duas horas de vendas, os ingressos acabaram, despertando a ira dos torcedores, que, revoltados, provocaram vários distúrbios e entraram em confronto com policiais militares, que recorreram a golpes de cassetete e espirraram gás de pimenta. Nas duas horas seguintes, o que se viu foram protestos e brigas, que culminaram com a queda de algumas pessoas em um buraco aberto por causa de uma obra, mas não houve feridos graves. De acordo com o responsável pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), major Marcelo Pessoa, dois cambistas foram presos, por estarem vendendo os ingressos por R$ 5,00, cada. Mas, o policial frisou que os incidentes foram algo normal para a quantidade de pessoas reunidas. "Uma pessoa pode comprar dois ingressos. Eles gastaram R$ 2,00 e vendendo, a R$ 5,00, ganham no final R$ 8,00. Para quem está desempregado é um grande lucro", afirmou o major do Gepe, que contou com o apoio de 180 policiais militares. "Mas, no geral, foi tudo bem. Os tumultos, empurrões são normais já que eram cerca de 40 mil pessoas. Mas estávamos preparados para isso." Ingressos - Com a venda dos 30 mil ingressos da promoção por R$ 1,00, sobraram para o clássico 34.760 entradas, sendo 13.500 arquibancadas. A partir desta sexta-feira, os torcedores poderão comprá-las nas bilheterias do Maracanã ao preço de R$ 10, 00. Os demais lugares à venda são: 560 arquibancadas a R$ 5,00, destinadas a estudantes; 12.500 cadeiras comuns, R$ 5,00; 500 cadeiras comuns a R$ 2,00, reservadas a estudantes; 2.300 cadeiras especiais, R$ 30,00; 200 cadeiras especiais a R$15,00 exclusivas a estudantes; 6.000 gerais a R$ 3,00; e 200 gerais a R$1,00, destinadas a estudantes.