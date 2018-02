Fla x Flu fica no empate: 1 a 1 Flamengo e Fluminense empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado no Maracanã no primeiro confronto entre as equipes, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O resultado foi comemorado pelos rubro-negros, já que, com o empate, a equipe manteve a vantagem do empate para o segundo e decisivo jogo, marcado para o próximo sábado. O Fluminense abriu a contagem no primeiro tempo com Marcelo. O Flamengo só reagiu no final do segundo, com Zé Carlos. A segunda semifinal do Estadual do Rio acontece neste domingo, entre Vasco e Americano O resultado do Fla x Flu, no entanto, pode ir parar na Justiça. Isto porque o Rubro-Negro atuou com o zagueiro Fernando e o volante Jorginho, expulsos no clássico contra o Vasco, na última rodada da primeira fase. Com isso, a diretoria tricolor pode entrar com um recurso e pedir os pontos da partida. De acordo com a diretoria do Flamengo, foi obtido um mandado de segurança no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e os jogadores foram liberados para entrar em campo. Porém, segundo uma decisão da Fifa, no ano passado, o atleta que for expulso deve cumprir obrigatoriamente um jogo de suspensão. O excesso de faltas e erros de passes foram a tônica do primeiro tempo. No Fluminense, a ausência do meia Carlos Alberto, que está na Malásia com a seleção brasileira Sub-20, fazia falta ao meio-de-campo. O árbitro Edílson Soares da Silva na coibía as infrações cometidas, preferindo "conversar" com os jogadores. Quando deixavam as botinadas de lado, ambas as equipes conseguiam criar ataques perigosos. O Flamengo teve duas boas oportunidades para marcar. Numa cobrança de falta, o meia Fábio Baiano chutou por cima. Na outra, Fernando Baiano, livre na entrada da grande área, finalizou para fora. O Fluminense respondeu com Ademílson. O atacante marcou o gol, após cruzamento do lateral-esquerdo Jadílson, mas o juiz apitou impedimento corretamente. Aos 31 minutos, um lance polêmico. O meia Djair lançou Alex Oliveira dentro da área. O zagueiro Váldson, que retornava após sete meses parado, derrubou o adversário, mas o árbitro mandou seguir o lance. Até que, aos 36, Alex Oliveira fez boa jogada pela direita e cruzou. O jovem Marcelo, que estreava num Fla-Flu, entrou sozinho na pequena área e abriu o marcador. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, mas foi o Fluminense quem quase marcou. Após cobrança de falta, Marcelo cabeceou no travessão. A partir daí, o Rubro-Negro dominou o jogo, enquanto o Tricolor explorava os contra-ataques. Até que uma queda de energia deixou a partida paralisada por cerca de 10 minutos. Na volta, o Fluminense quase marcou novamente. Djair cobrou falta, a bola desviou na barreira e o goleiro Júlio César salvou. Aos 28 minutos, veio o alívio para a torcida do Flamengo. Zé Carlos recebeu bom passe de Athirson e empatou o jogo. O Rubro-Negro teve ainda um gol legal de Fernando Baiano anulado pelo árbitro, que assinalou impedimento. Ficha Técnica: Flamengo 1 x 1 Fluminense. Gols - Marcelo aos 36 minutos do primeiro tempo. Zé Carlos aos 28 minutos do segundo tempo. Flamengo - Júlio César; Alessandro (Felipe Mello), Váldson (André Dias) e Fernando e Athirson; Jorginho, Fábio Baiano, Lopes (Andrezinho) e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos. Técnico - Evaristo de Macedo. Fluminense - Kléber; Zada (Augusto), César, Zé Carlos e Jadílson; Marcão, Marciel, Djair e Alex Oliveira; Ademílson e Marcelo (Fernando Diniz). Técnico - Renato Gaúcho. Juiz - Edílson Soares da Silva. Cartão amarelo - Marcão e Jorginho. Renda e público - Não divulgados Local - Maracanã.