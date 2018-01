Fla x Flu: na memória do futebol Fla x Flu é sinônimo de história há quase um século. Em 1911, nove jogadores do Fluminense deixaram o clube sob protesto para criar o futebol do Flamengo. Um ano depois, realizava-se o primeiro clássico entre os dois, com vitória dos tricolores por 3 a 2, nas Laranjeiras. De lá para cá, a rivalidade permaneceu inabalável, com muitos jogos memoráveis. Fundadores da Liga Carioca, em 1933, Flamengo e Fluminense quase sempre faziam as finais dos torneios. O tempo passou e o retrospecto mudou. A última decisão de campeonato entre eles ocorreu em 1995, decidido no famoso gol de barriga do ex-atacante Renato Gaúcho, hoje técnico do Vasco. Na ocasião, o Fluminense amargava um tabu de não conquistar títulos havia uma década. Levantou o troféu do Campeonato Carioca justamente no ano em que o Flamengo comemorava o centenário. A vitória por 3 a 2 eternizou Renato Gaúcho na história do clube das Laranjeiras. Ele fez o gol de barriga aos 43 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada por 2 a 2 ? resultado que dava o título ao Flamengo. Festa da torcida tricolor, silêncio e tristeza dos rivais. Zico, maior ídolo do Flamengo, sempre brilhou na história do Fla-Flu, o mais charmoso clássico do futebol carioca. Fez 19 gols somente nos jogos entre as duas equipes. Em 1976, com 23 anos, marcou os quatro gols da goleada por 4 a 1. Era um carrasco do Tricolor. No ano seguinte ao que retornou da Itália, onde defendeu o Udinese de 1983 a 85, fez três na vitória por 4 a 1. Antes do clássico, como provocação, a torcida tricolor entoava o coro de ?bichado? ? ele se recuperava de contusão. Em sua despedida profissional, em 1989, Zico fez um bonito gol de falta na goleada por 5 a 0 sobre o Fluminense. O escritor Nélson Rodrigues resumia o clássico com as seguintes palavras: ?O Fla-Flu não tem começo. O Fla-Flu não tem fim. O Fla-Flu começou quarenta minutos antes do nada. E, então, as multidões despertaram?. ?Daqui a duzentos anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia: ?Aquele Fla-Flu!?. Ah, quem não esteve ontem no Estádio Mário Filho não viveu!?. RETROSPECTO ? O Flamengo leva vantagem na história do clássico. Em 354 jogos disputados, venceu 129, empatou 113 e perdeu 112.