Fla x Flu pode parar na Justiça Flamengo e Fluminense disputam neste sábado, a partir das 16 horas, no Maracanã, uma partida que pode terminar nos tribunais. Será a abertura da fase semifinal do Campeonato Carioca. No domingo, Vasco x Americano completam a rodada. Contrariando a cartilha da Fifa, o Flamengo deve levar a campo os atletas Jorginho e Fernando, expulsos no último jogo e absolvidos em julgamento no Tribunal de Justiça da Federação de Futebol do Rio. O Fluminense pretende estudar a questão e já consultou alguns juristas ligados à área esportiva. O Americano, time do presidente da Federação, Eduardo Viana, também pode questionar na Justiça a eventual escalação dos dois jogadores. De acordo com o Comitê Executivo da Fifa, um atleta expulso não tem nenhuma condição de atuar na partida seguinte. O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, não quis antecipar qual o time do clássico e não comentou a situação de Jorginho e Fernando. No entanto, a diretoria do clube deu carta branca para o treinador escalá-los. Para superar o Fluminense, Zé Carlos e Fernando Baiano estão confirmados no ataque. "Para nós, vai ser uma decisão de 180 minutos e qualquer erro será fatal", afirmou Zé Carlos, orientado a voltar até o meio para ajudar na marcação. Evaristo irritou-se nesta sexta-feira com jornalistas após o treino do Flamengo. Ele tem sido muito pressionado por torcedores e dirigentes do clube desde que perdeu para América (3 a 2) e, logo depois, para o Olaria (2 a 0). "Parece que cada um de vocês é um técnico de futebol", reclamou, ao ser perguntado sobre como deveria armar a equipe para o clássico. No Fluminense, Renato Gaúcho vai improvisar Zada na lateral-direita, na vaga de Jancarlos, que viaja com a seleção brasileira Sub-20 pela Malásia. Outro desfalque do time é o meia Carlos Alberto, também a serviço dessa seleção. Seu substituto deve ser Fernando Diniz ou Alex Oliveira. A ausência mais sentida é a do atacante Fábio Bala, principal goleador do Carioca. Em seu lugar, o treinador já confirmou a presença de Marcelo, artilheiro do Campeonato Carioca de Juniores. "Com muitos desfalques, vai ser difícil, mas não impossível", disse Renato Gaúcho. Ele não quis fazer comparação com a equipe que derrotou o Flamengo em jogo recente pela Taça Guanabara, por 3 a 0. "O contexto era outro", avaliou. Para seus auxiliares, o técnico do Fluminense lamentou ainda não poder contar com Romário para enfrentar o Flamengo. Há duas semanas, o atacante deixou o clube para jogar no Catar.