Fla x Flu será uma festa completa O dramaturgo Nelson Rodrigues costumava dizer que o clássico entre Flamengo e Fluminense era o mais charmoso do Brasil. Neste sábado, os dois rivais se encontram mais uma vez no Maracanã, às 16 horas, decidindo a tradicional Taça Guanabara, que corresponde ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O encanto do Fla x Flu levou os torcedores a comprarem os 76 mil ingressos disponíveis. Garantia de estádio lotado e previsão de uma grande festa no Rio. Das três estrelas do Fluminense que estavam contundidos, apenas Romário não garantiu presença na decisão. Enquanto Ramon e Edmundo asseguraram sua escalações, ele deixou o treino desta sexta-feira reclamando de dores musculares. Mas a tendência é que jogue - caso contrário, entra Marcelo. No Flamengo, Felipe, destaque do torneio até o momento, é a esperança da torcida. Além disso, há a lembrança recente do Fla x Flu disputado na fase de classificação da Taça Guanabara. Na ocasião, o Fluminense vencia por 3 a 1, mas o time da Gávea conseguiu a virada para 4 a 3. Apesar das inúmeras estrelas em campo, como Felipe, Zinho, Ramon, Edmundo, Romário e Roger, dois coadjuvantes têm a chance de se consagrar nesta decisão. Em boa fase, o lateral-direito Leonardo Moura é destaque no Fluminense, assim como acontece com o meia Ibson no Flamengo. Leonardo Moura foi contratado no início deste ano, indicado por Romário. Chegou e logo agradou. A maioria das jogadas de ataque do Fluminense passa pelo seu lado, sem contar os gols que tem feito. "Tenho procurado aproveitar as oportunidades. Temos o Romário e o Edmundo para fazer gols. Mas se deixarem, posso balançar as redes também", disse o lateral. Já Ibson não estava nos planos do técnico Abel Braga para ser titular no meio-de-campo flamenguista. Mas sua atuação no Fla x Flu da fase de classificação lhe renderam uma vaga no time. "Não posso deixar escapar esta chance que me foi dada. É um sonho que está se realizando", revelou o meia. História - O Vasco foi o primeiro campeão da Taça Guanabara em 1965, mas é o Flamengo quem conquistou mais títulos: 15. O nome da competição é uma homenagem ao Estado da Guanabara, que correspondia ao que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Em 1974, houve uma fusão e a cidade do Rio passou a fazer parte do Estado do Rio. Era o fim da Guanabara, mas o nome do troféu foi mantido. Fluminense e Flamengo já decidiram a Taça Guanabara outras vezes. A última foi em 2001, numa estranha decisão por pênaltis. Afinal, naquela ocasião, o lateral-esquerdo Cássio, em sua cobrança, deu um chute com efeito para uma boa defesa do goleiro Murilo. Mas quando os tricolores já comemoravam o lance, a bola quicou, ganhou efeito e acabou entrando, para alegria dos flamenguistas.