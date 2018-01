Fla x Paraná pode ser adiado para 2ª feira A partida entre Flamengo x Paraná prevista para este domingo, às 18 horas, pode ser adiada para segunda-feira à noite. Da delegação de 18 jogadores do time paranaense, dez deles, sendo sete titulares, estão com infeccção intestinal. Os médicos do clube não sabem o motivo do problema. Virgílio Elísio, diretor-técnico da CBF, orientou os dirigentes do Paraná a informarem um médico subordinado ao delegado do jogo para analisar o caso. Uma decisão deverá ser tomada até as 16 horas.