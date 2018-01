Fla x Vasco: triste empate sem gols Cinco mil torcedores e um empate sem gols entre Flamengo e Vasco retratou o péssimo momento vivido pelo futebol carioca, em um de seus mais tradicionais clássicos, pelo segundo turno do Campeonato Estadual, neste domingo, no Maracanã. Com as duas equipes já classificadas à próxima fase, o desinteresse de ambas ficou evidente. Apesar de algumas belas jogadas, o Vasco sentiu a ausência do artilheiro Romário, que se recupera de uma contusão na coxa direita. Sem seu principal jogador, os vascaínos exploraram a velocidade e a habilidade de Euller, que pecou nas conclusões. Já o Flamengo, também desfalcado de alguns atletas, como o goleiro Júlio César, limitou-se à criação de jogadas com o meia Beto. O jogador desperdiçou algumas oportunidades de gol em chutes fortes de fora da área. No segundo tempo, as equipes persistiram nos erros de finalização característicos da primeira etapa. O goleiro do Flamengo, Diego, foi um dos destaques da partida, com defesas difíceis e impediu que o Vasco obtivesse a vantagem no placar. Com o resultado, o Rubro-Negro totalizou 14 pontos e o Vasco, 20, na tabela de classificação.