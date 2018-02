Fla x Vitória: o primeiro duelo A primeira partida das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, contra o Vitória, às 21h45, no Estádio Barradão, é considerada uma decisão para o Flamengo. A conquista do título na Gávea é vista como a valorização do trabalho dos jogadores, atletas e dirigentes, além de garantir ao clube carioca o direito de disputar a Taça Libertadores da América de 2005. Ou seja, por causa das altas cotas da mais importante competição sul-americana, o time rubro-negro poderá amenizar a crise financeira no próximo ano. E a missão de se tornar campeão da Copa do Brasil será supostamente ?facilitada? tanto para o Rubro-Negro quanto para o rival baiano. Explica-se: a outra semifinal da competição está sendo disputada entre Santo André e XV de Novembro, de Campo Bom, equipes sem expressão no cenário do futebol brasileiro. Pelo menos na teoria, quem vencer o duelo entre Flamengo e Vitória vai entrar como favorito na final do torneio. Ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados em oito partidas, o técnico do Flamengo, Abel Braga, acredita que o título da Copa do Brasil pode dar uma nova injeção de ânimo nos atletas rubro-negros para a disputa do Nacional. Nem a recente goleada, por 5 a 1, do Vitória sobre o Flamengo, na quinta rodada do Brasileiro, serviu para tirar o otimismo do treinador. ?Já é passado, resultado atípico do futebol. Não vai ter muitos gols na partida desta quarta. Gostei da movimentação e da consciência tática dos atletas durante os treinamentos nessa semana. O time está forte e vamos a Salvador ganhar o jogo?, declarou Abel Braga, que vai optar pelo esquema tático 3-6-1, liberando os laterais para se revezarem no apoio ao ataque. O volante Da Silva terá a uma nova função tática: vai atuar como líbero, dando apoio aos zagueiros André Bahia e Fabiano Eller. Além de dar criatividade ao setor de meio-de-campo, Felipe será o responsável por municiar o atacante Negreiros, que vai atuar isolado no ataque rubro-negro. Destaque do Flamengo nesta temporada, o atleta se diz ansioso para voltar a jogar, já que não participou das duas partidas realizadas pela seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. ?Estou sem jogar e com muita vontade de voltar. Fiquei fora dos dois jogos da seleção, deixei de treinar forte, mas estou feliz por ser chamado pelo Parreira. Agora estou com fome de bola, quero jogar, vamos tentar levar o Flamengo para as finais, dar tudo, esse é o jogo do ano para nós?, ressaltou Felipe.