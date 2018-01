Fla: Zinho discorda de Júnior Baiano No início da semana, o zagueiro Júnior Baiano afirmou que o Flamengo é a quarta potência do Rio pois os rivais se reforçaram mais. A declaração do jogador repercutiu mal em Volta Redonda (RJ), onde a equipe faz a pré-temporada. Um dia após o Rubro-Negro golear o Joe Public, de Trinidad e Tobago, por 5 a 0, o experiente meia Zinho tomou uma atitude contrária à de Júnior Baiano. Ele elogiou a qualidade técnica dos jovens valores revelados nas categorias de base da Gávea, passando-lhes confiança. E acha, inclusive, que a equipe poderá surpreender Vasco, Botafogo e Fluminense no Campeonato Carioca, conforme fez na temporada passada. "Em 2004, o Flamengo não era favorito. Apontavam mais o Botafogo, que tinha subido para a Primeira Divisão do Brasileiro, e o Fluminense, que havia contratado os quatro astros: Romário, Roger, Edmundo e Ramon. O time treinou bem e no final levantamos a taça", declarou Zinho. Final - O Flamengo decide nesta quinta-feira contra o Volta Redonda, às 20 horas, o título do torneio Internacional promovido pela cidade do aço, situada na região Sul Fluminense do Estado do Rio. A equipe rubro-negra precisa de um empate para se sagrar campeã.