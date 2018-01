Flamengo: 3 jogos contra ameaçados O Flamengo enfrentará nas próximas três rodadas equipes que lutam para não serem rebaixadas no Campeonato Brasileiro: Atlético-PR, na Arena da Baixada, Brasiliense, no Estádio Boca do Jacaré e Atlético-MG, no Rio. Na avaliação da diretoria rubro-negra, esse é o momento do time reagir, mostrar seu valor e, de quebra, se distanciar da área de risco. ?A ordem é vencer. O Flamengo atuou contra os primeiros colocados e não foi mal, mas é claro que tem sua deficiência?, declarou o gerente de Futebol do Flamengo, Isaías Tinoco. ? Quem não tiver preocupado com o rebaixamento, é no mínimo irresponsável?. O técnico Andrade concorda com o dirigente. Para ele, a situação é delicada, mas a equipe precisa de confiança e de muito trabalho para não disputar a Série B de 2006. ?A preocupação existe, mas confio na qualidade do elenco?, disse.