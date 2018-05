Flamengo aceita proposta de renovação de Andrade

O Flamengo aceitou nesta quarta-feira o pedido de Andrade - salário de R$ 150 mil por mês - e tem tudo para continuar em 2010 com o técnico que levou o time ao título do Campeonato Brasileiro. O contrato deve ser assinado entre quinta e sexta, e terá duração de um ano.

Mas nesta quarta ainda havia alguns detalhes em aberto para a conclusão do negócio. Andrade é funcionário do clube e para fazer um contrato teria de se desvincular primeiro do Flamengo. A presidente eleita Patricia Amorim pediu pressa aos assessores para resolver logo o problema.

No final da tarde, Andrade estava mais aliviado e já fazia planos para o clube contratar reforços. Uma nova reunião entre o técnico e os dirigentes está prevista para esta quinta-feira, na Gávea.