Flamengo acerta a contratação do goleiro Bruno

Arquivo/AE Ídolo da torcida rubro-negra, goleiro Bruno fica na Gávea por mais quatro temporadas e visa a disputa da Libertadores de 2008; diretoria busca por mais reforços; Marcinho pode chegar RIO - Umas das prioridades da diretoria do Flamengo foi resolvida nesta sexta-feira: a renovação do goleiro Bruno, cobiçado por vários clubes brasileiros e estrangeiros. O time carioca negociou o pagamento parcelado de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,1 milhões) ao grupo de investimento MSI, que detém os direitos do jogador e fechou um contrato de quatro anos. Os valores não foram divulgados. Com a permanência de Cristian também estabelecida (salvo alguma proposta exorbitante do exterior), o vice-presidente de Futebol, Kleber Leite, e o técnico Joel Santana concentram suas forças na aquisição de um meia-esquerda. O veterano Ricardinho, ex-Corinthians e seleção brasileira, foi oferecido ao clube, que vê com bons olhos a possibilidade de sua contratação. No entanto, rumores indicam que o nome prioritário para a posição é o de Marcinho, de 23 anos, do Atlético-MG. Para a zaga, a diretoria tenta se precaver de um possível fracasso da negociação com Bolívar e está tentando acerto com Rodrigo, ex-São Paulo. Quanto a Jônatas, do Espanyol, existe boa possibilidade de seu retorno ao clube.