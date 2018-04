Flamengo acerta com montadora e volta a ter patrocinador em 2013

RIO - Depois de passar 2012 inteiro sem um patrocinador master, o Flamengo vai começar a temporada 2013 com uma nova marca no peito. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que chegou a um acordo com Peugeot, que vai ser proprietária da cota principal rubro-negra pelos próximos três anos.

De acordo com o clube, a negociação foi conduzida por Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de marketing do clube. O contrato com a Peugeot, cujos valores não foram revelados, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, o que deve acontecer na terça. Antes disso, na segunda, os detalhes do acordo serão apresentados em entrevista coletiva.

O Flamengo não tinha um patrocinador master desde dezembro de 2011, quando venceu o acordo de cinco meses com a P&G, que exibiu as marcas Duracell e Gillette na camisa rubro-negra. O último acordo válido por pelo menos uma temporada datava de 2010, quando a Batavo patrocinou o clube.

Também nesta quinta-feira, a nova diretoria Flamengo, encabeçada pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, revelou que pagou R$ 8 milhões em impostos atrasados do Refis e Timemania, que já eram provenientes de um reparcelamento de dívidas anteriores.

De acordo, com o Flamengo, o parcelamento não foi pago pela diretoria anterior, o que contribuiu para as recentes penhoras. "O pagamento dos R$ 8 milhões evita novas penhoras e demonstra que não estamos aqui brincando de administrar o clube. O Flamengo voltará a ser respeitado", garantiu o VP de Finanças, Rodrigo Tostes.