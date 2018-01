Flamengo acerta com Valdir Espinosa Valdir Espinosa é o novo técnico do Flamengo para a temporada de 2006. Não demorou mais do que 24 horas para a diretoria rubro-negra anunciar o substituto de Joel Santana, que acertou transferência para o futebol japonês. Espinosa, que treinou o Fortaleza neste Campeonato Brasileiro, será apresentado na sexta-feira na Gávea. Ele venceu a disputa com Abel Braga, que, segundo a diretoria, pediu um salário fora da realidade do Flamengo. O novo treinador rubro-negro disse, nesta terça, que, se depender dele, o clube terá um 2006 com títulos. ?Volto ao futebol carioca com a vontade de fazer um grande trabalho?. Espinosa afirmou que espera encontrar um elenco com a auto-estima elevada pela reação na reta final do Brasileiro, mas sempre cobrará mais empenho. ?O profissional tem que melhorar todo dia. Não gosto de dizer que eu não tenho nada a provar para ninguém. Tenho, sim. No Flamengo, o desafio é maior?. Ele elogiou o trabalho do técnico Joel Santana, que deixou o clube invicto, e torce para que a boa fase permaneça em 2006. ?Estou entusiasmado. Quero levar o Flamengo aos títulos. Não há como pensar diferente. A cobrança é grande e sei da responsabilidade?. Espinosa assinará contrato por um ano. Ele já trabalhou no clube, em 1990. ?No Flamengo, eu me sinto em casa?.