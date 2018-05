Flamengo acerta contrato de patrocínio recorde no Brasil

A diretoria do Flamengo fechou o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Atual campeão nacional, o clube rubro-negro firmou um acordo com a Hypermarcas que renderá aos cofres do clube cerca de R$ 28 milhões por ano. O valor é quase o dobro do que o Flamengo recebia da Petrobras.

Faltam apenas pequenos detalhes para a negociação ser concretizada. Em reunião na noite de segunda-feira, os dirigentes rubro-negros aceitaram a proposta da Hypermarcas, dona da marca Bozzano, que estampou o logotipo nas mangas do clube no fim desse ano.

"É algo extremamente positivo. Evoluímos muito. Há três anos, a proposta da Petrobras era de R$ 13 milhões anuais e a da Nike, de R$ 7 milhões. Agora, a Hypermarcas e a Olympikus vão nos dar R$ 50 milhões (por temporada). Um salto enorme", declarou o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Hinrichsen.

O clube da Gávea oficializou em abril o fim do patrocínio da Petrobras, após 25 anos de parceria. Flamengo e a empresa estatal anunciaram no início do ano a renovação do contrato por aproximadamente R$ 14 milhões. Porém, a dificuldade de o clube receber esse valor, por conta das dívidas do clube com o governo federal, pesou e a diretoria rubro-negra decidiu buscar novo parceiro na iniciativa privada.

Pouco meses depois, o Flamengo anunciou a troca de seu patrocinador esportivo. A Olympikus substituiu a Nike pagando R$ 20,6 milhões anuais, além dos royalties relativos a dez lojas espalhadas pelo país. O clube espera faturar até dezembro de 2013 cerca de R$ 170 milhões por meio desse acordo.

"O título brasileiro deu mais visibilidade e é bom lembrar que os valores obtidos com os antigos patrocinadores eram baixos. Mesmo sem a conquista do Brasileirão, iríamos arrecadar mais agora", disse Hinrichsen, prevendo um futuro melhor para o clube, cuja dívida gira em torno de R$ 350 milhões.

O orçamento do clube em 2010 prevê receitas na casa dos R$ 146 milhões. Esse montante, segundo o dirigente, vai ajudar a pagar os salários em dia e a reforçar o time para a disputa da Copa Libertadores. O técnico Andrade já exigiu a contratação de três ou quatro jogadores experientes para o Flamengo entrar firme na disputa desse título tão expressivo.