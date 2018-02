Flamengo acerta o retorno do volante Jônatas

Depois de muitas negociações, a diretoria do Flamengo conseguiu, nesta sexta-feira, o empréstimo do volante Jônatas, do Espanyol, por um ano e meio. De acordo com a informação divulgada pelo jornal espanhol Marca, o Flamengo pagará 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões) pelo empréstimo do jogador, assim como arcará com seus salários em tal período. O jogador se destacou no Flamengo a partir de 2002 após ser revelado pelo Tombense, de Minas Gerais, mas seu auge foi na conquista da Copa do Brasil de 2006 em cima do rival Vasco. Após as boas atuações na competição, Jônatas foi negociado com o time catalão, mas nunca conseguiu se firmar na equipe titular. A imprensa local acusa o jogador de ser indisciplinado, o que seria a principal razão pela qual o atual técnico do Espanyol, Ernesto Valverde, não o utiliza na partidas desta temporada.