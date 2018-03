Flamengo admite interesse em Rivaldo O diretor-técnico Júnior confirmou nesta segunda-feira que o Flamengo tem o interesse em contratar o meia Rivaldo. O dirigente informou que iniciou na última sexta os contatos com o jogador, atualmente sem clube. "Primeiro preciso saber se o Rivaldo tem o interesse em atuar pelo Flamengo", contou Júnior. "Espero que o Rivaldo nos dê uma resposta ainda essa semana para podermos iniciar a discussão dos valores do contrato." Júnior também aproveitou para revelar que o zagueiro André Bahia, que não vem sendo aproveitado no Palmeiras, pode voltar para o Flamengo. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Athirson esteve no clube nesta segunda-feira para assinar o seu contrato. Ele já começa a treinar na terça e já avisou ao técnico Abel Braga que também poderá atuar no meio-de-campo. Problema - O meia Felipe é mais uma das vítimas da epidemia de conjuntivite no Rio de Janeiro. O jogador não participou do treino, mas, de acordo com o médico Álvaro Chaves, poderá jogar na quarta-feira, contra o Tupi-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil.