Flamengo admite: precisa melhorar A sensação era de alívio entre os atletas do Flamengo, um dia após o empate com o Santo André, por 2 a 2, na primeira partida das finais da Copa do Brasil. Eles reconheceram que a equipe não teve bom desempenho, principalmente no segundo tempo quando o volante Da Silva se machucou, prejudicando a marcação da equipe rubro-negra. Recém-convocado para a seleção brasileira, o goleiro Júlio César resumiu o pensamento do elenco rubro-negro e frisou que o Santo André atuou melhor do que o Flamengo. "Não atuamos bem, todos sabem disso, mas mostramos raça e vontade para conseguir o gol de empate. Volto a dizer: não há favoritismo em final. O Santo André tem uma boa equipe." Quem também tinha motivos para comemorar era o lateral-esquerdo Athirson. Autor do gol de empate aos 39 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, o atleta lembrou dos momentos de angústias vividos por ele quando deixou o clube no ano passado, após a perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro. "Fui vaiado, humilhado, mas consegui dar a volta por cima. Confio em Deus e ele me abençoou. Estou muito feliz e espero conquistar esse título", disse Athirson, sem esconder a emoção a cada declaração. Para a final, quarta-feira, no Maracanã, a diretoria do Flamengo pôs 72 mil ingressos à venda, que deverão se esgotar até o fim de semana - o que daria renda superior a R$ 950 mil. Prova disso é que em apenas quatro horas nesta quinta-feira haviam sido vendidos 8 mil ingressos, no Estádio Mário Filho. Até o início da tarde desta quarta, torcedores formaram filas longas na Gávea, mas não haviam ingressos disponíveis. Houve descontentamento. De acordo com a diretoria rubro-negra, a bilheteria nº 5 do Maracanã começou a vender convites antecipadamente porque a carga de 15 mil arquibancadas e 9.855 gerais foi entregue à Federação do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) cedo, enquanto a outra remessa chegou à sede do clube às 17 horas. "A venda começa na Gávea e na Mengolândia, em São João de Meriti, às 9 horas da manhã desta sexta-feira", afirmou o coordenador Flávio Pereira.