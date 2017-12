Flamengo afasta Junior Baiano A diretoria do Flamengo tomou uma decisão radical e decidiu nesta terça-feira afastar o zagueiro Junior Baiano. O atleta não terá o contrato rescindido, mas passará a treinar com o grupo de jogadores que não estão sendo aproveitados pela comissão técnica. Esse grupo treinará separado, no Centro de Treinamento em Vargem Grande. A decisão foi tomada numa reunião realizada no final da manhã entre os dirigentes, o jogador e o advogado do atleta. Descontente, Baiano abandonou a reunião antes do final. Em nota oficial, os dirigentes garantiram que o afastamento se devia ?a um parecer técnico do Departamento de Futebol?. A medida, diz a nota, segue os mesmos padrões adotados com outros jogadores que, por questões técnicas, deixaram de estar nos planos para aproveitamento imediato no time. O comunicado conclui que o Flamengo assegura ao jogador ?o pleno cumprimento de seu contrato, assim como todas as garantias nele previstas?. O clube garante por fim que seguirá honrando os compromissos assumidos com todos os atletas que seguem treinando em Vargem Grande. A situação de Junior Baiano estava complicada já há algum tempo. Contestado, o jogador se indispôs com o técnico Celso Roth. Além disso, vinha sendo muito criticado pela torcida, por ter falhado seguidamente nos últimos jogos. Por fim, havia uma pressão muito forte de alguns jogadores, que também não se davam com o zagueiro.