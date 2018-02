Flamengo afirma que não venderá ninguém para o exterior O técnico do Flamengo, Ney Franco, contou nesta quarta-feira que nenhum atleta do elenco será negociado com o exterior. Recentemente, a imprensa européia divulgou que a Juventus tinha interesse no atacante Obina, enquanto a mídia nacional revelou que o artilheiro Souza poderia jogar na Austrália. "A minha diretoria garantiu que em hipótese alguma esses jogadores sairão", contou Ney Franco em entrevista à Rádio Bandeirantes. "No entanto, temos de ter a consciência de que se um clube do exterior cobrir a multa contratual, dificilmente conseguiremos igualar o valor. Mas, tenho certeza de que isso não deve acontecer." Ney Franco está coordenando os treinamentos do Flamengo em Itu, no interior de São Paulo. O treinador tenta dar ritmo aos jogadores para a estréia no Campeonato Carioca, contra a Cabofriense, no dia 25 de janeiro. "Alguns jogadores ainda precisam se recuperar. Acredito muito em nosso potencial, principalmente no meio-campo, que tem Clayton e Juninho Paulista." Outro ponto destacado por Ney Franco está no setor defensivo. Ele espera que o entrosamento de Irineu e Moisés, que já jogaram juntos no Cruzeiro, possa trazer estabilidade ao grupo. "Eles têm potencial. Acredito que até a nossa estréia na Libertadores, que é o principal objetivo na temporada, estaremos em perfeito estado." O Flamengo realizará ainda nesta quarta-feira o primeiro jogo-treino do ano. O adversário será o Atlético de Sorocaba, equipe da segunda divisão do futebol paulista.