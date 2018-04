Flamengo ainda espera renovação de Joel Santana

Todas as atenções no Flamengo estão voltadas para a renovação de contrato do técnico Joel Santana. A permanência ou não do "milagreiro" treinador, que ajudou a alçar o clube da zona de rebaixamento para a Libertadores da América, é fundamental para dar prosseguimento às contratações de reforços para a próxima temporada. "A proposta que lhe entregamos é digna dos melhores técnicos do Brasil. Vamos esperar até sexta, mas sinto grande possibilidade de uma resposta positiva", garante Kleber Leite, vice-presidente de futebol do clube. O dirigente disse ainda que Joel recebeu apenas sondagens de times estrangeiros e que a única proposta concreta foi a do Flamengo. Joel continua empurrando a decisão enquanto pode, mas discursa como se fosse prosseguir no comando rubro-negro. "O carinho da torcida pesa muito. Tenho passado por coisas aqui que nunca tinha visto na carreira", confessou o treinador. Caso o negócio não seja fechado, o Flamengo irá investir em Mano Menezes, que já comunicou sua saída do Grêmio depois do fim do campeonato. Para o jogo de domingo contra o Náutico, estão suspensos o meia Renato Augusto e o volante Jaílton, por terem recebido o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-PR. Joel testou o time com Léo Medeiros no meio e Maxi no ataque, ao lado de Souza. Um empate em Pernambuco garante a terceira colocação e o acesso direto à fase de grupos da Taça Libertadores. Uma vitória pode dar ao clube o vice-campeonato, em caso de empate ou derrota do Santos para o Fluminense, na Vila Belmiro.