Flamengo ainda não terá Oswaldo Ainda sem contar com o novo técnico Oswaldo de Oliveira, substituto de Nelsinho Baptista, que pediu demissão, o Flamengo enfrenta o Criciúma neste domingo, às 16h, no estádio Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca será dirigido pelo treinador de juniores, Marcos Paquetá. E segunda-feira, Oswaldo assume o cargo. O Flamengo luta para mudar a sua péssima campanha na competição. O time está 16 pontos atrás do líder Cruzeiro e vem de duas derrotas. A última, em casa para o Fortaleza, acabou gerando o pedido de demissão do técnico Nelsinho. Um novo fracasso pode deixar o clube ainda mais próximo da temida zona de rebaixamento. Até agora, o Flamengo só venceu uma única partida fora de casa. Foi no dia 5 de abril, contra o Bahia, na já distante segunda rodada. De lá pra cá, foram oito jogos, sendo quatro empates e quatro derrotas. Dois destes fracassos foram goleadas vexatórias para o Atlético-PR e Paraná. O meia Felipe será desfalque novamente. O jogador se recupera de dores musculares e ainda deve ficar 15 dias sem treinar. Além dele, Marcos Paquetá não conta com o zagueiro Fernando e o meia Fábio Baiano, ambos suspensos. Com isso, o treinador vai dar uma chance para dois jovens jogadores. Na zaga, Henrique atuará ao lado do improvisado Fabiano Eller. Curiosamente, esta dupla participou da última vitória do Flamengo no Brasileiro, no dia 9 de julho, contra o Juventude. No meio, Andrezinho será o companheiro de Ígor na organização das jogadas de ataque.