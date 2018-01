Flamengo ainda sonha com um atacante O Flamengo ainda está prometendo contratar um jogador de nível de seleção para o ataque. Nesta quinta, Luís Fabiano, do Sevilla, foi nome cogitado para reforçar o elenco da Gávea. Alguns conselheiros, porém, não acreditam que o clube tenha condições de trazer um jogador tão valorizado. Mas na mensagem de fim de ano do presidente Marcio Braga para amigos e funcionários do clube havia uma frase que pode traduzir a expectativa dos rubro-negros por reforços de peso. ?É possível sonhar e acreditar.?