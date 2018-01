Flamengo ainda tem dúvida no ataque Após marcar o primeiro gol entre os profissionais, no amistoso de sábado, contra o Tupi, o atacante Fabiano Oliveira disputa com Geninho uma vaga no ataque do Flamengo para a partida contra o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, de 18 anos, foi revelado no futsal rubro-negro e agora deseja ter a oportunidade de iniciar uma partida. "Se ele (o técnico Celso Roth) me der essa oportunidade, vou jogar mais na área desta vez. Mas não me importo em atuar assim ou como vinha atuando, ajudando na marcação dos volantes", contou Fabiano Oliveira. "O que importa é estar na equipe." A possibilidade de Fabiano Oliveira começar o confronto contra o Corinthians apareceu porque Obina cumprirá suspensão e seu substituto imediato, Bruno Mezenga, está na seleção sub-17. Mas, apesar da briga, pode ser que tanto Fabiano quanto Geninho iniciem a partida. Já o outro posto no ataque do Flamengo está reservado para Jean, que ainda não foi liberado para atuar, por causa de problemas médicos.