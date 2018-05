Flamengo antecipa venda de ingressos restantes

A antecipação ocorreu por solicitação da Polícia Militar, para evitar possíveis confrontos entre torcedores do Flamengo, que já estão acampados no Maracanã, e do Fluminense - a equipe faz a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU, quarta-feira, no mesmo estádio. A mudança precisava do aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que ocorreu na tarde desta terça-feira.

Restam cerca de cinco mil ingressos para a decisão contra o Grêmio, no domingo, que pode valer o título do Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Os bilhetes são para arquibancadas e cadeiras comuns. Cada torcedor pode adquirir duas entradas.