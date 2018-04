Flamengo anuncia acerto com Guerrero, ex-Corinthians

O Flamengo anunciou a contratação do atacante Guerrero, que deixou o Corinthians nesta semana após ser liberado de cumprir seu contrato até o fim, já sabendo que ele não seria renovado. O peruano assinou contrato de três temporadas e já poderia atuar no fim de semana, uma vez que está em forma física. Ocorre que Guerrero vai para a Copa América em junho e provavelmente só vestirá a camisa do time depois disso. Sua apresentação não tem data marcada. A CBF precisa também oficializar a transferência.

"A chegada de Guerrero é uma grande conquista para o Flamengo. Por onde passou, ele mostrou que é um goleador nato e tenho certeza de que no Flamengo não vai ser diferente. Desejo muito sucesso ao nosso novo atacante", disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello ao site oficial do clube.

Guerrero já está em Lima, capital do Peru, em fase de preparação para a competição no Chile. Ele é o principal jogador do Peru, que está no caminho do Brasil. As duas seleções se enfrentam dia 14 de junho. Guerrero foi ídolo no Corinthians, autor de gols importantes, como o da vitória do time sobre o Chelsea no Mundial da Fifa de 2012. Sua pedida para ficar no Corinthians foi considerada alta demais, com luvas de R$ 7 milhões e salário de R$ 500 mil. O Flamengo não revelou as bases da negociação. Guerrero foi revelado no Alianza Lima, do Peru, e também atuou pelo Bayern de Munique.