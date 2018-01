Flamengo anuncia chegada de 2 reforços Sob indicação do técnico Cuca, o lateral-direito Ricardo Lopes, ex-Ituano, e o meia Caio, ex-Paraná, são os novos reforços do Flamengo. Ricardo Lopes, que terá contrato de 4 anos, deve estrear já na próxima quarta-feira, quando o Flamengo vai ao Piauí enfrentar o River pela Copa do Brasil. Afinal, Fábio, titular da lateral-direita até então, está contundido - ficará três semanas parado - e seu reserva imediato, China, também não tem condições físicas de jogo. Já Caio, que terá contrato de apenas 1 ano, ainda precisa melhorar a parte física para entrar no time. "Ricardo Lopes é um jogador versátil e que vem jogando bem no Campeonato Paulista. Está bem fisicamente. Já treinei o Caio no Paraná e conheço suas virtudes. Mas ele vai demorar um pouco mais para pegar o ritmo de jogo", afirmou Cuca, que indicou mais reforços para a diretoria do Flamengo. A prioridade é a contratação de um zagueiro.