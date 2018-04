Flamengo anuncia contratação de Gil nesta sexta-feira

Na quinta-feira, Gil foi submetido a exames médicos no Flamengo, na Gávea, e foi aprovado. Precavendo-se, os dirigentes farão um acordo baseado em metas, não em salário fixo - o jogador recebe, por exemplo, de acordo com número de jogos e de gols.

Depois de um início de destaque no Corinthians, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira, Gil fracassou no exterior e no retorno ao Brasil. Como jogou menos de sete partidas no Brasileiro, pode ser inscrito pelo Flamengo ainda este ano.

Outro jogador procurado pelo clube é o lateral-esquerdo Michael, afastado do elenco do Botafogo por não aceitar ficar no banco de reservas. Ele também é cobiçado pelo Coritiba, cujo técnico Ney Franco o levou para o Botafogo, que aceita rescindir o contrato apenas se entrar em acordo financeiro.