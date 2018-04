Flamengo anuncia contratação do atacante Marcelo Moreno

RIO - Depois de uma longa novela durante a negociação, o Flamengo finalmente anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Marcelo Moreno. O jogador, que não vinha sendo aproveitado no Grêmio, assinou contrato por empréstimo até o fim do ano, desembarca no Rio ainda nesta quinta e segue direto para Pinheiral, onde a equipe está concentrada.

O Flamengo não escondia o desejo de contar com Marcelo Moreno há algumas semanas e os clubes praticamente haviam selado o acordo há cerca de dez dias. No entanto, alguns detalhes burocráticos atrapalhavam o anúncio. Não foram revelados os valores envolvidos na negociação nem o salário que será recebido pelo atacante.

Marcelo Moreno chegou ao Grêmio em 2012 e foi artilheiro da equipe na temporada, quando marcou 22 gols, mas entrou em atrito com Vanderlei Luxemburgo e a diretoria depois que recusou-se a ir para o Palmeiras na transferência que levou Barcos para Porto Alegre. Com a concorrência do argentino - além de Vargas, Kleber e Welliton -, além da crise com o treinador, acabou afastado.

A última partida do atacante aconteceu no dia 24 de fevereiro, quando atuou na derrota do Grêmio para o Internacional, por 2 a 1, pelo Campeonato Gaúcho. Até pelo tempo que ficou afastado, ele deverá precisar de um tempo maior de treinamento para recuperar a forma física e o ritmo de jogo.

Marcelo Moreno tem 25 anos e é presença constante nas convocações da seleção boliviana - por ter cidadania brasileira também atuou nas seleções de base do Brasil. Revelado pelo Vitória, o atacante viveu sua melhor fase no Cruzeiro, em 2008, quando chamou a atenção do Shakhtar Donetsk. Negociado, não se firmou na Ucrânia e rodou por Werder Bremen e Wigan antes de chegar ao Grêmio.