Flamengo anuncia contratação do volante Fernando

O Flamengo enfim anunciou a sua primeira contratação para a temporada. O clube acertou a chegada do volante Fernando, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás e é mais conhecido por ser irmão do meia Carlos Alberto, atualmente no Vasco.

Veja também:

Léo Moura passa bem após remover tumor do nariz

Nesta quinta-feira, Fernando esteve na Gávea para a realização de exames médicos. Aprovado, ele teve a sua contratação oficializada e seguirá para Porto Feliz, no interior paulista, onde o Flamengo realiza a pré-temporada. Com 24 anos, o jogador já passou por São Paulo, Goiás e Portuguesa.

Fernando chega ao Flamengo com a missão de suprir a saída do volante Airton, que foi negociado com o Benfica, de Portugal. Além dele, o atual campeão brasileiro já perdeu o meia Everton, negociado com o Tigres, do México, e o meia-atacante Zé Roberto, que pertence ao Schalke 04, da Alemanha, e teve o seu contrato de empréstimo encerrado.