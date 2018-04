Flamengo anuncia contrato de R$ 35 milhões por ano com a Adidas

RIO - O Flamengo apresentou nesta quinta-feira o novo fornecedor de material esportivo do clube. A Adidas volta a ter vínculo com o time carioca depois de ter confeccionado os uniformes entre 1980 e 1993. O contrato agora é dez anos e vai render ao clube R$ 35 milhões por temporada.

No anúncio oficial estiveram presentes o ex-jogador Zico e representantes da diretoria rubro-negra e também da marca. A apresentação oficial do uniforme será no dia 23 e a estreia será três dias depois, quando o Flamengo enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro em jogo que marca a inauguração do Estádio Nacional, em Brasília.

"Ao lado de Milan, Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid, agora o Flamengo está entre os cinco maiores clubes que fazem parte da vida da Adidas", afirmou o vice-presidente do clube, Walter D’Agostino. "A parceria vai contribuir para internacionalizar a marca Flamengo e, a partir de 2014, a camisa poderá ser comprada em qualquer lugar do mundo em que a Adidas estiver", disse Fernando Basualdo, presidente da Adidas Brasil.

Nesta sexta-feira o torcedor já vai poder encomendar a nova camisa do time com a pré-venda no site da Adidas.