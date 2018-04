Flamengo anuncia Roger Carvalho e prevê mais reforços

O defensor, de 26 anos, acertou contrato por empréstimo, mas só deve desembarcar na Gávea em junho, após o fim da temporada europeia. Antes de jogar no Bologna, o zagueiro atuou pelo Genoa e pelo Figueirense, em 2011, quando a equipe catarinense era comandada por Jorginho, atual treinador do Flamengo.

Os dois reforços anunciados nesta quinta se juntam a Diego Silva e Paulinho, do XV de Piracicaba, Bruninho, do Atlético Sorocaba, e Val, do Mogi Mirim. Os quatro foram contratados nos últimos dias.

Mas não serão os únicos reforços do time para o Brasileirão. "O ciclo ainda não está encerrado e na janela (de transferências) a gente espera trazer mais gente, o pessoal que está no exterior", garantiu Wallim Vasconcelos, vice-presidente de futebol do Flamengo.

ADIDAS - Ainda nesta quinta, o clube apresentou oficialmente seu novo fornecedor de material esportivo. A parceria com a Adidas tem contrato de 10 anos e deve render R$ 400 milhões ao time.

"A gente espera que esse novo relacionamento dure dez anos, depois mais dez. Já deu certo no passado, certamente será no futuro. Temos certeza de que, com o apoio da Adidas, vamos construir um novo Flamengo", comemorou Vasconcelos.