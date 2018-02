Flamengo anuncia três jogos-treinos em pré-temporada em Itu Enquanto estiver em Itu, no interior de São Paulo, o Flamengo vai realizar três jogos-treinos. Nesta quarta-feira, a diretoria confirmou que Atlético de Sorocaba, Ituano e XV de Piracicaba serão os adversários durante a preparação na cidade paulista, que começará na próxima segunda-feira. As datas dos confrontos também foram marcados e falta apenas escolher a ordem em que o Flamengo enfrentará os clubes. A primeira partida será na quarta-feira, a segunda no dia seguinte e a última no dia 20. Enquanto não viaja para Itu, o Flamengo segue sua preparação na Gávea e no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu, na Gávea. Nesta quarta, dois jogadores treinaram em separado do grupo: o zagueiro Thiago, que ainda se recupera de uma contusão, e o atacante Roni, que aprimora a forma física.