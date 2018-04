Flamengo anuncia volta de Vagner Love para a Rússia

"Vagner Love está deixando o Flamengo. Em decisão conjunta com a diretoria, o atacante resolveu voltar a jogar na Rússia, sendo liberado pelo Flamengo", diz o texto publicado pelo Flamengo.

O fato é que o clube ainda não havia quitado os R$ 22 milhões que prometeu pagar ao CSKA quando comprou o atacante, em janeiro do ano passado. A nova diretoria, liderada por Eduardo Bandeira de Mello, assumiu o clube no fim do ano com a promessa de colocar em dia as finanças do clube. Love, porém, é amigo pessoal da ex-presidente Patrícia Amorim, derrotada nas eleições.

Revelado pelo Palmeiras uma década atrás, Love ajudou o time paulista a sair da Série B. Logo foi vendido ao CSKA, de onde voltou duas vezes por empréstimo, em 2009 para o Palmeiras e no primeiro semestre do ano seguinte para o Flamengo. Mesmo sem nenhum título conquistado, caiu nas graças da torcida, formando o "Império do Amor", com Adriano.

Ao voltar para o clube, no fim de janeiro de 2012, fez juras de amor. "Eu quero entrar na história do clube e vou entrar. Quero conquistar títulos importantes. Agora é em definitivo. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo em retornar ao clube do meu coração. Vai ser muito bom vestir a camisa sem ter de ir embora seis meses depois. Vou ficar por um período longo e quero vencer, vencer e vencer. Quero ganhar todos os títulos possíveis pelo clube", prometeu ele, na época.