Flamengo apela para São Judas Tadeu Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo resolveu apelar para São Judas Tadeu. Nesta sexta-feira, dia do santo padroeiro das causas impossíveis e também do clube carioca, alguns jogadores e o técnico Joel Santana foram rezar e pedir para fugir do rebaixamento. Mantendo a tradição de muitos anos, 17 jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica do Flamengo foram à igreja do Cosme Velho, zona sul do Rio, celebrar o dia de São Judas Tadeu. E levaram, inclusive, o uniforme da equipe para receber a bênção do arcebispo do Rio, o corintiano Dom Eusébio Scheidt. ?A gente não vem pedir vitórias, não vem pedir para subir na tabela. Vem pedir força e saúde para trabalhar. Viemos rezar para conseguirmos a luz necessária para sairmos dessa situação?, disse o técnico Joel Santana. ?A fé é importante neste momento. E é com trabalho que vamos tirar o Flamengo da situação em que se encontra.? Ao lado do técnico do Flamengo e do auxiliar Andrade, os jogadores ficaram posicionados próximo ao altar, onde depositaram peças do uniforme e símbolos do clube. Na hora da bênção, os laterais Leonardo Moura e André Santos, o meia Junior e os goleiros Diego e Getúlio seguraram as camisas do time para serem benzidas pelo arcebispo do Rio. Depois da missa, Joel Santana conversou rapidamente com o arcebispo do Rio. E saiu animado. Segundo o treinador, Dom Eusébio Scheidt, apesar de ser corintiano, garantiu que vai torcer para o Flamengo nesse momento difícil. Além da delegação do clube, vários torcedores do Flamengo participaram das missas que começaram a ser celebradas às 6 horas desta sexta-feira e ocorreram de hora em hora. A estimativa é de que 30 mil pessoas passaram pela igreja para pedir uma ajuda ao santo das causas impossíveis. Resta saber se São Judas Tadeu vai conseguir livrar o clube carioca do rebaixamento. Atualmente, o Flamengo está em penúltimo lugar do Brasileiro, com 35 pontos. E volta a jogar na segunda-feira, contra o Coritiba, no Rio.