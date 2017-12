Flamengo apenas empata no Maracanã O Flamengo decepcionou os 80 mil torcedores que foram ao Maracanã e empatou por 0 a 0 com o San Lorenzo, na primeira partida decisiva da Copa Mercosul, nesta quarta-feira. Agora, para ser campeão, o Rubro-negro precisa vencer a partida no dia 19 na Argentina, ou empatá-la e levar a decisão para a cobrança de pênaltis. O primeiro tempo foi marcado pela displicência e os vários erros cometidos pelo Flamengo. O Rubro-negro não conseguiu superar o bloqueio do San Lorenzo, que optou por uma formação defensiva. A melhor chance do Flamengo foi somente aos 43 minutos, em uma bola de cabeça do atacante Reinaldo, defendida pelo goleiro Saja. Antes, porém, o time perdeu o meia Petkovic com uma fisgada na coxa direita e deu lugar a Roma. A sorte da equipe carioca era os vários erros de finalização cometidos pelo San Lorenzo. Logo aos 25 segundos do segundo tempo, Edílson não agüentou as provocações adversárias e acertou uma cotovelada sem bola no volante Michelini. ?Eles ficaram me atormentando o tempo inteiro?, justificou. Com um jogador a menos em campo, o Rubro-negro facilitou ainda mais a tarefa do San Lorenzo que atuou pensando no empate para decidir a Mercosul em casa. Apesar da péssima atuação do time carioca, Reinaldo e o volante Rocha ainda desperdiçaram duas boas chances para dar a vitória ao Flamengo. Ao final da partida, o técnico Carlos Alberto Torres foi à mesa de arbitragem protestar contra o trio de arbitragem. O treinador estava inconformado com a atuação do juiz e o atraso da partida.