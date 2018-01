Flamengo aposta em garoto de 17 anos Em busca de um jogador criativo no setor de meio-de-campo, aquele que veste a camisa 10 e é o craque do time, o técnico Celso Roth vai apostar em Renato Augusto, de 17 anos, para o jogo contra o Atlético-PR, sábado, pelo oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, reserva da equipe de juniores do Flamengo e com passagens pela seleção brasileira sub-17, mostrou personalidade em seu discurso: "Não fujo da responsabilidade". Diante das dificuldades de se contratar jogadores renomados, com salário alto, o treinador realiza um trabalho de garimpar bons jogadores nas categorias de base do clube. Primeiro, lançou o atacante Bruno Mezenga, de 16 anos, como titular. Agora, chegou a vez de Renato Augusto. "Deus me deu essa oportunidade e tenho que aproveitá-la. Busco meu lugar no Flamengo com bastante empenho nos treinamentos. Se eu puder ajudar o clube, estou aí", declarou a nova esperança rubro-negra.