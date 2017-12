Flamengo aposta em revelações no Sul Desfalcado de vários jogadores e apostando em duas revelações, o Flamengo enfrenta o Internacional, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Beira Rio, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem muitas opções entre os atletas reservas, o técnico rubro-negro Waldemar Lemos optou por escalar entre os titulares o volante Robson, de 17 anos, e o zagueiro Henrique, de 20. Robson não escondeu sua felicidade ao saber que atuaria no time principal. O jogador, revelado nas divisões de base, explicou ter recebido instruções especiais do treinador. "Ele me pediu para ajudar o André Bahia na lateral-esquerda e voltar para fazer a marcação com o André Gomes." A entrada de Robson e Henrique no time aconteceu porque o lateral-esquerdo Anderson e o meia Yan vão cumprir suspensão automática. Já o volante Fabinho foi dispensado para resolver problemas particulares. E o zagueiro Fernando, assim como os meias Felipe e Fábio Baiano, se recupera de contusão. Improvisado na lateral-esquerda, o zagueiro André Bahia afirmou que não deverá ter dificuldades dentro do campo. Lembrou que, ao iniciar sua carreira nas divisões de base do Flamengo, desempenhava esta função. "Comecei na lateral e depois fui deslocado para a zaga. Aceitei o pedido do treinador para voltar à antiga posição e acho que farei uma boa partida."