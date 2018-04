Flamengo aposta no retrospecto positivo no Maracanã

A derrota para o Cruzeiro colocou fim à seqüência de cinco vitórias, mas o Flamengo pode definir sua classificação para a Libertadores de 2008 nas duas próximas rodadas do Brasileirão, quando receberá no Maracanã o Santos, no domingo, e o Atlético-PR, no dia 25. O Flamengo está atualmente em quarto lugar no Brasileirão, com 55 pontos. E conta com o excelente retrospecto no Maracanã para ficar muito perto da vaga na Libertadores. Com apoio de sua torcida, o time carioca só perdeu dois jogos no estádio neste campeonato - na estréia contra o Palmeiras e no clássico com o Fluminense - e somou 13 vitórias, sem nenhum empate. Por isso, o clima na Gávea é de decisão, mas também de apreensão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) irá julgar o clube carioca na sexta-feira, por conta de uma latinha de cerveja lançada das arquibancadas do Maracanã que atingiu um dos assistentes do árbitro e também por um sinalizador que caiu dentro de campo com a bola em jogo. O árbitro Sálvio Spínola Fagundes Filho relatou os dois episódios na súmula daquela partida, contra o Grêmio, realizada em 21 de outubro. E o Flamengo foi indiciado no artigo 213 (deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto). A linha de defesa dos advogados flamenguistas será alegar que, como a administração do Maracanã cabe à Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), a segurança do estádio não é sua responsabilidade. Outro argumento será de que os torcedores responsáveis foram identificados e presos. Enquanto isso, o técnico Joel Santana deve escalar o Flamengo com força máxima para o confronto com o Santos, que é o segundo colocado do campeonato. O atacante Souza cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e volta ao time titular, deixando Obina no banco. A novidade, no entanto, pode ser a escalação do meia-atacante Renato Augusto, que entrou bem na última partida, no lugar do argentino Maxi. A formação com três volantes deverá ser mantida, com o meia Roger ficando na reserva.