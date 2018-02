Flamengo aposta nos contra-ataques Para o técnico do Flamengo, Abel Braga, o melhor caminho para derrotar o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, é explorar os contra-ataques. E o meia Felipe será o responsável por municiar o ataque rubro-negro e dar criatividade ao setor de meio-de-campo. Após retornar com a delegação da seleção brasileira do Chile, Felipe participou nesta segunda-feira à tarde do coletivo realizado na Gávea e fez um belo gol de fora da área. O atleta não escondeu sua decepção por nem ter sido relacionado para o banco de reservas no empate, por 1 a 1, ontem, entre o Brasil e o Chile. "Fui para colaborar, mas claro que não gostei de nem ficar no banco. Mas tenho de respeitar a decisão do técnico Carlos Alberto Parreira", declarou Felipe. O goleiro Júlio César, reserva de Dida na seleção, também treinou nesta segunda e está escalado para o confronto contra o Vitória.