Flamengo apresenta Fernando Baiano A diretoria do Flamengo apresentou oficialmente, nesta terça-feira, o atacante Fernando Baiano, de 23 anos, como o novo reforço do time para a temporada 2003. O jogador não seria aproveitado no Corinthians e foi negociado em uma troca por Liédson. Com isso, os dirigentes rubro-negros retiraram a liminar na Justiça que impedia o atleta de atuar por qualquer outro clube brasileiro. Fernando Baiano assinou contrato por um ano e está ansioso para estrear com a camisa do Flamengo. Mas terá que ter paciência. Ele vai precisar de cerca de duas semanas para recuperar a forma física. ?Quero fazer história com essa camisa e não vejo a hora de poder estrear." O atacante foi contratado para substituir Liédson e ser o goleador do Flamengo nesta temporada. No ano passado, Fernando Baiano marcou 30 gols com a camisa do Internacional-RS. Ele já atuou ao lado do goleiro Júlio César e do zagueiro Fernando, na seleção Brasileira sub-20. Em relação ao meia Felipe, a diretoria do Flamengo aguarda a liberação do jogador. Já a data da estréia do meia Lopes continua indefinida. Nesta terça-feira, ele realizou um exame de ultra-sonografia e ficou constatado um estiramento muscular. O jogador deve ficar ausente dos treinos com bola por uma semana. Com isso, não será contra o Americano, no domingo, pelo Campeonato Estadual, que Lopes vestirá a camisa do Flamengo numa partida oficial.