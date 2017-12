Flamengo apresenta mais 2 reforços Na reapresentação dos jogadores do Flamengo, nesta segunda-feira, na Gávea, as novidades foram os atletas Marquinhos, que tem seu passe preso ao Bayer Leverkusen (Alemanha), mas estava emprestado ao Paraná e Hugo, que atuava no Friburguense. Ambos foram contratados por empréstimo. O Rubro-Negro se prepara para a estréia na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, contra o Atlético-PR, em Teresina, Piauí. O meia Beto e o atacante Leandro Machado rescindiram o contrato e não são mais jogadores do clube. Já o lateral-direito Maurinho e o atacante Edmílson terão seus passes emprestados. Nesta terça-feira, são esperados no clube os atacantes Liedson e Messias, que estavam no Coritiba. Além dos dois, o atacante Caio também deve se apresentar. Ele acertou o seu retorno ao Flamengo neste fim de semana e deve ganhar cerca de R$ 40 mil por mês. O jogador estava sem clube desde que foi dispensado pelo Fluminense, após o término do Torneio Rio-São Paulo.