Flamengo apresenta nova camisa em evento recheado de artistas no Rio

RIO - O Flamengo apresentou na noite desta quinta-feira sua nova camisa para a temporada. A Adidas, nova fornecedora de material esportivo do clube carioca, fez o lançamento em uma casa de eventos no Rio com a presença de famosos, como Marcius Melhem e Carolina Dieckman, e show do cantor Jorge Ben Jor. Para exibir a nova camisa, os jogadores Marcelo Moreno, Renato Abreu, Felipe, Hernane, Gabriel e Caio Rangel desfilaram para cerca de 400 convidados.

A camisa um tem o visual tradicional, com três listras pretas mais grossas no peito e as mangas na cor vermelha. Já a camisa dois é branca, com faixas em vermelho e preto na altura do peito. Foi apresentada ainda uma camisa de goleiro em um tom de dourado, com detalhes em preto. Na década de 1980, o Flamengo teve uma parceria vitoriosa com a empresa alemã e espera repetir o sucesso. O preço sugerido para cada camisa será de R$ 199,90.